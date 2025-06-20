Вондроушова победила Жабер и вышла в полуфинал турнира в Берлине
Чешская теннисистка Маркета Вондроушова обыграла Онс Жабер из Туниса в четвертьфинале турнира в Берлине — 6:4, 6:1.
Игра продолжалась 1 час 15 минут.
В полуфинале Вондроушова встретится с победительницей пары Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Елена Рыбакина (Казахстан).
Берлин (Германия)
Турнир WTA Berlin Tennis Open by HYLO
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Маркета Вондроушова (Чехия) — Онс Жабер (Тунис, LL) — 6:4, 6:1
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