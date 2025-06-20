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20 июня 2025, 13:54

Вондроушова победила Жабер и вышла в полуфинал турнира в Берлине

Игнат Заздравин
Корреспондент

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова обыграла Онс Жабер из Туниса в четвертьфинале турнира в Берлине — 6:4, 6:1.

Игра продолжалась 1 час 15 минут.

В полуфинале Вондроушова встретится с победительницей пары Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Елена Рыбакина (Казахстан).

Берлин (Германия)

Турнир WTA Berlin Tennis Open by HYLO

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Маркета Вондроушова (Чехия) — Онс Жабер (Тунис, LL) — 6:4, 6:1

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Теннис
Маркета Вондроушова
Онс Жабер
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