Тимофеева — Байндль: время начала и где смотреть трансляцию финала турнира в Будапеште

В воскресенье, 23 июля, российская теннисистка Мария Тимофеева сыграет против украинки Катерины Байндль в финале турнира WTA в Будапеште (Венгрия). Матч начнется в 18.00 мск.

Смотреть бесплатно прямую видеотрансляцию матча Тимофеева — Байндль можно будет в прямом эфире во ВКонтакте. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию финала турнира в Будапеште.

Ранее, 22 июля, 19-летняя Тимофеева победила аргентинку Надю Подороску — 7:6 (8:6), 3:6, 6:3. Для россиянки это первый финал турнира WTA в карьере. 29-летняя Байндль оказалась сильнее американки Клер Лю в полуфинале турнира в Венгрии — 7:5, 7:6 (7:3).

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