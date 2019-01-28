Мария Шарапова: "Я очень хотела выиграть матч на родине"

Мария Шарапова после победы в первом круге St. Petersburg Ladies Trophy над Дарьей Гавриловой (6:0, 6:4) призналась, что была очень рада выиграть в России.

– Настроиться удалось, потому что другого выбора не было, - сказала Шарапова. - Против нее у меня были физически сложные матчи. А это довольно медленное покрытие хорошо подходит под ее игру. Я выиграла первый сет со счетом 6:0, но, думаю, вы и сами видели, что были длинные геймы, особенно тот второй гейм.

– Как вам поддержка зрителей?

– Мне очень приятно, что я впервые в своей жизни попала в этот город. Раньше приехать сюда не было никакой возможности. Я очень благодарна за поддержку. Я очень хотела выиграть матч на родине. Прошло уже довольно много времени с тех пор, как я выигрывала в России в последний раз. (Мария Никулашкина)