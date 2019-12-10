Мария Шарапова: «Я хочу сказать свое в следующем году, будучи здоровой»

Россиянка Мария Шарапова рассказала о цели на следующий сезон. Она занимает 131-е место в рейтинге WTA.

— Основная цель состоит в том, чтобы вернуться, оставаться здоровой, приступить к работе и грамотно спланировать график на 2020-й год, — цитирует Марию Tennis World USA. — Я хочу сказать свое в следующем году, будучи здоровой. Плечо было моим слабым местом в течение многих лет. В этом году оно значительно ухудшилось.

Я не могла соревноваться большую часть сезона. Но это взлеты и падения, с которыми приходится сталкиваться любому спортсмену. У меня есть правильная мотивация для улучшения результатов, знаю, что нет никаких ограничений, когда кто-то хочет достичь чего-то.