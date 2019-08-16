Мария Шарапова: «Я была частью эпохи, когда блистали Клейстерс, Энен, Серена Уильямс, Мыскина, скучаю по многим»

Россиянка Мария Шарапова, уступившая в матче второго круга на турнире в Цинциннати второй ракетке мира австралийке Эшли Барти — 4:6, 1:6, рассказала о своем отношении к изменениям, произошедшим в теннисе за последние 10 лет и подвела итоги матча с Барти.

— Думаю, в матче с Барти было слишком много ошибок, особенно с первого мяча. Лишала себя возможности войти в розыгрыши, — цитирует asapsports.com. Шарапову. — Перед US Open нужно будет сыграть несколько тренировочных матчей. Чувствую, еще много чего нужно исправить.

Сыграв в Цинциннати два матча, могу сказать, что физически чувствую себя хорошо. Часто мы принимаем это как должное, потому что в нашем спорте главное — результат. Не раз я приходила на конференции, не доиграв матч до конца или понимая, что неизвестно когда восстановлюсь. Так что мое самочувствие сейчас — отличный знак

Возможно, когда я была моложе, было больше последовательности с точки зрения игроков топ-5 или топ-10. Я была частью эпохи, когда блистали Ким Клейстерс, Жюстин Энен, Серена Уильямс, Анастасия Мыскина, cкучаю по многим. Они постоянно были в топ-10. Было сложно, сегодня же у теннисистов больше шансов.