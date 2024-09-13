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Сегодня, 20:19

Шарапова стала первой в голосовании на введение в Международный зал теннисной славы

Руслан Минаев
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Мария Шарапова.
Фото Global Look Press

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова заняла первое место в голосовании на включение в Международный зал теннисной славы в 2025 году, сообщает пресс-служба организации.

В список кандидатов входили представители парного разряда американцы Боб и Марк Брайаны и канадец Даниэль Нестор.

Торжественная церемония включения в Зал славы пройдет с 21 по 23 августа 2025 года в Ньюпорте.

Международный зал теннисной славы был основан в 1954 году. Из россиян в него входят Марат Сафин (2016) и Евгений Кафельников (2019). Для попадания в Зал славы кандидаты должны набрать не менее 75 процентов голосов от общей суммы голосов экспертной группы.

37-летняя Шарапова является самой титулованной теннисисткой России. В ходе карьеры спортсменка стала обладательницей 39 титулов WTA (36 из них — в одиночном разряде). Среди них — пять турниров «Большого шлема». В феврале 2020 года она объявила о завершении карьеры.

Теннис
Мария Шарапова
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