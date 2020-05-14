Мария Шарапова: «Вовремя я ушла, конечно»

Россиянка Мария Шарапова прокомментировала свое решение завершить карьеру. Сезон в теннисе приостановлен из-за пандемии коронавируса.

— Вовремя я это сделала, конечно, — цитирует Шарапову The Wall Street Journal. — Если бы продолжила, сейчас бы сидела и думала: «Когда следующая тренировка? Зачем я вообще этим занимаюсь?» Сейчас в жизни спортсмена слишком много трудных вопросов. Теперь у меня есть возможность оглянуться на свою карьеру. Понимаю, что теннис для меня значил. И понимаю, что хочу двигаться дальше.