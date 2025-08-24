Марию Шарапову включили в Международный зал теннисной славы

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова включена в Международный зал теннисной славы.

Она стала первой россиянкой, которая удостоилась этой чести. Часть церемонии, посвященную Шараповой, открыла 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» Серена Уильямс.

«Не ожидала, что окажусь здесь перед чами. В 2004 году после Уимблдона Серена сказала про меня, что она такая же как я. Эти слова дали мне понять, на что я способна. Спасибо ей большое за это. Нас объединяло то, что наши папы верили в нас. Мы обожали каждый матч и ненавидели проигрывать. Это одна из причин, почему мы здесь», — отметила 38-летняя россиянка на церемонии.

Серена Уильямс. Фото Скриншот трансляции

Шарапова завершила карьеру в 2020 году. Она является серебряным призером Олимпиады-2012 и победительницей Итогового турнира WTA. Также россиянка дважды выигрывала «Ролан Гаррос» (2012, 2014), по разу — Уимблдон (2004), US Open (2006) и Australian Open (2008). Всего в одиночном разряде на ее счету 36 титулов.