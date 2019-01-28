19:31 | Теннис — WTA

Мария Шарапова: "В матче с Гавриловой было напряжение, несмотря на счет"

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Россиянка Мария Шарапова прокомментировала победу в матче первого круга WTA турнира в Санкт-Петербурге. Бывшая первая ракетка мира обыграла австралийку Дарью Гаврилову – 6:0, 6:4.

– Нереально, что в такой прекрасный город я попала впервые в жизни, – приводит пресс-служба турнира слова Шараповой. – Здорово было сыграть сегодня перед болельщиками. Напряжение было, несмотря на счет. Была физическая борьба, именно такого матча от нее я и ожидала.

В следующем круге Шарапова встретится со своей соотечественницей Дарьей Касаткиной.

Дополнительная информация

http://lt.formulatx.com/blog/2019/01/28/sharapova-obygrala-gavrilovu-i-vyshla-na-kasatkinu/

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