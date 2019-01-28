Мария Шарапова: "В матче с Гавриловой было напряжение, несмотря на счет"

Россиянка Мария Шарапова прокомментировала победу в матче первого круга WTA турнира в Санкт-Петербурге. Бывшая первая ракетка мира обыграла австралийку Дарью Гаврилову – 6:0, 6:4.

– Нереально, что в такой прекрасный город я попала впервые в жизни, – приводит пресс-служба турнира слова Шараповой. – Здорово было сыграть сегодня перед болельщиками. Напряжение было, несмотря на счет. Была физическая борьба, именно такого матча от нее я и ожидала.

В следующем круге Шарапова встретится со своей соотечественницей Дарьей Касаткиной.