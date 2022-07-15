Мария Шарапова стала мамой. Мальчика назвали Теодор

Бывшая теннисистка Мария Шарапова стала мамой. Спорстменка показала фото с ребенком в своей соцсети. Судя по записи, Шарапова родила мальчика, который появился на свет 1 июля 2022 года.

«Теодор VII.I.MMXXII. Самый красивый, сложный и полезный подарок, о котором только может мечтать наша маленькая семья», — написала спортсменка в соцсети.

Мария Шарапова с супругом Александром Гилксом. личные соцсети

Шарапова завершила карьеру в феврале 2020 года. 35-летняя россиянка дважды выигрывала «Ролан Гаррос», а также по одном разу становилась чемпионкой Australian Open, Уимблдона и US Open.

20 апреля 2022 года Шарапова сообщила, что беременна. С 2018 года она состоит в отношениях с британским бизнесменом Александром Гилксом, основателем аукционного дома Paddle8.