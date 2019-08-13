Мария Шарапова: "Перед матчем была взволнована, но нашла путь к победе"

Россиянка Мария Шарапова, победившая американку Элисон Риске (6:3, 7:6 (7:4) в первом круге турнира в Цинциннати (США), отметила, что волновалась перед игрой. В этом сезоне Шарапова из-за травмы плеча пропустила почти пять месяцев. Во втором круге она сыграет с австралийкой Эшли Барти.

– Риске хорошо выступала этим летом. Она очень опасна, особенно в первых раундах, – цитирует Шарапову сайт WTA. - Я до этого сыграла не так много матчей, как она. Перед матчем я была взволнована, но я приняла вызов и нашла путь к победе.

Я постоянно попвторяю разные упражнения и чувствую себя немного лучше касаемо скорости и силы руки. Я проделала большую работу над своим плечом. Нужно поверить в него и, если нужно, повторять упражнения час, два или три.