Мария Шарапова опубликовала фотографии с форума в Давосе

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова на своей странице в социальной сети опубликовала фотографии из Давоса, где находится в качестве спикера в клубном доме The Stagwell.

Также в мероприятии принимают участие экс-полузащитник сборной Англии и совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм, британский пилот «Формулы 1» Ландо Норрис.

Фото соцсети

37-летняя Шарапова является самой титулованной теннисисткой России. За карьеру она выиграла 39 титулов WTA (36 из них — в одиночном разряде). В феврале 2020 года она завершила профессиональную карьеру.