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Мария Шарапова — о дыме на матче: «К концу второго сета я стала чувствовать, что кашель на подходе»

10:03
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Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о матче выставочного турнира в австралийском Коойонге против немки Лауры Зигемунд. Встреча была остановлена из-за дыма.

— Ближе к концу второго сета я стала чувствовать, что кашель на подходе, — приводит слова Шараповой SBS. - Однако я болела несколько недель, поэтому решила, что как-то справлюсь. Но затем я услышала, как Лаура сказала судье, что у нее тоже возникли проблемы с этим. Мы были на корте более двух часов, так что с точки зрения здоровья решение судьи было правильным.

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