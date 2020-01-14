Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о матче выставочного турнира в австралийском Коойонге против немки Лауры Зигемунд. Встреча была остановлена из-за дыма.

— Ближе к концу второго сета я стала чувствовать, что кашель на подходе, — приводит слова Шараповой SBS. - Однако я болела несколько недель, поэтому решила, что как-то справлюсь. Но затем я услышала, как Лаура сказала судье, что у нее тоже возникли проблемы с этим. Мы были на корте более двух часов, так что с точки зрения здоровья решение судьи было правильным.