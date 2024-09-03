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Сегодня, 18:10

Мария Шарапова номинирована на включение в Международный зал теннисной славы

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Мария Шарапова.
Фото Global Look Press

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс-первая ракетка мира Мария Шарапова попала в число претендентов на включение в Международный зал теннисной славы.

Помимо Шараповой, на включение в Зал славы претендуют канадец Даниэль Нестор и американцы Боб и Майк Брайаны. Правом голоса обладают журналисты, историки и действующие члены Зала славы.

Для попадания в Зал славы кандидаты должны набрать не менее 75 процентов голосов или выше от общей суммы голосов экспертной группы. Торжественная церемония включения в Зал славы состоится с 21 по 23 августа 2025 года в Ньюпорте.

Сейчас в Международном зале славы находятся два российских теннисиста — Марат Сафин (был включен в 2016 году) и Евгений Кафельников (2019).

37-летняя Шарапова является самой титулованной теннисисткой России. В ходе карьеры спортсменка стала обладательницей 39 титулов WTA (36 из них — в одиночном разряде). В феврале 2020 года она объявила о завершении карьеры.

Теннис
Мария Шарапова
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