Мария Шарапова: "Не смотрю "Игру престолов". Я такая одна?"

Российская теннисистка Мария Шарапова в своем Инстаграме ответила на вопросы подписчиков. Один из них спросил россиянку, смотрит ли та популярный сериал "Игра престолов". Шарапова призналась, что нет.

- Смотрю ли я "Игру престолов"? Нет. Я такая одна? - ответила Шарапова.

Напомним, Шарапова является победительницей 39 турниров WTA (36 – в одиночном разряде). В составе сборной России она выиграла Кубок Федерации в 2008 году. В 2012 году на Олимпиаде в Лондоне Шарапова стала серебряным призером в одиночном разряде.

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