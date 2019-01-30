Мария Шарапова: "Мой папа не пропускает ни одного матча"

Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала, что ее отец - большой фанат тенниса. По ее словам, он смотрит очень много матчей.

- Мой папа не пропускает ни одного матча. Он большой фанат тенниса, а когда ты фанат, то смотришь очень много матчей, все, что только можно, - сказала Шарапова (Мария Никулашкина)

Ранее стало известно, что спортсменка снялась с турнира в Санкт-Петербурге. Сегодня вечером 31-летняя россиянка должна была сыграть во втором круге против соотечественницы Дарьи Касаткиной, "посеянной" под третьим номером.

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