Мария Шарапова: «Любой повод поехать на Гавайи хорош»

Россиянка Мария Шарапова поделилась ожиданиями от выступления на выставочном турнире на Гавайях. Он пройдет с 26 по 28 декабря.

— Любой повод поехать на Гавайи хорош, особенно когда ты отправляешься ради любимого дела, — цитирует россиянку Tennis World USA. — Я никогда не играла там и не принимала участие в турнирах. Думаю, это будет веселый опыт. Для меня это будет рабочая поездка. Это одна из самых важных частей сезона.

Шарапова занимает 131-е место в рейтинге WTA. В прошедшем сезоне ее лучшим достижением на турнирах «Большого шлема» был выход в четвертый раунд Australian Open.