Шарапова: «Я отдала свою жизнь теннису, а теннис подарил мне жизнь»

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова произнесла речь на церемонии по поводу включения ее в Международный зал теннисной славы. Открыла торжественную часть, посвященную россиянке, бывшая американская теннисистка Серена Уильямс.

«Для меня невероятная часть стоять здесь перед вами. Поздравления Бобу и Майку (братья Брайаны). Если бы я только могла играть слета, как вы. Так получилось, что за последний месяц мы друг друга узнали лучше, поэтому для меня большая честь быть в вашей компании здесь. Когда я узнала, что меня введут в Зал славы, я написала всем, с кем работала на протяжении карьеры.

У меня было непростое путешествие. Были и взлеты, и падения. До сих пор помню эти ощущения, когда ты перематываешь в своей голове розыгрыши раз за разом. Мои самые яркие воспоминания, конечно, это мои победы. Моя вера в свои силы и целеустремленность помогали на протяжении карьеры идти вперед несмотря ни на что. Знала, что никогда не стоит избегать трудностей и двигаться вперед. Понимала, что работа над собой может сыграть роль, не надо убегать от сложностей, а идти туда и наслаждаться этой борьбой. Я отдала свою жизнь теннису, а теннис подарил мне жизнь. И это было прекрасно», — сказала Шарапова.

Она поблагодарила своего отца, который присутствовал на церемонии и сидел рядом с Сереной Уильямс, маму и мужа.

«Мы сделали все это вместе. На этом сложном пути ты не забывал о своей главной роли — что ты мой папа», — обратилась 38-летняя россиянка к своему отцу.

Также она поблагодарила всех своих тренеров, которые присутствовали на церемонии в Ньюпорте и которые не смогли прибыть на нее.

Шарапова является серебряным призером Олимпиады-2012 и победительницей Итогового турнира WTA. Также она дважды выигрывала «Ролан Гаррос» (2012, 2014), по разу — Уимблдон (2004), US Open (2006) и Australian Open (2008). Всего в одиночном разряде на ее счету 36 титулов.