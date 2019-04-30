Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова рассказала, как в ней сочетаются две культуры. По ее словам, когда она дома, то чувствует себя русской.

- Я выросла в русской культуре, а в детском возрасте все окружающее принимаешь близко к сердцу, это очень яркие воспоминания, - цитирует Шарапову tennisworldusa.org. - Однако уже многие годы я живу в Культуре США и очень приспособилась к ней, многому научилась, у меня здесь потрясающее друзья.

Однако когда я возвращаюсь в Россию после долгого путешествия, я ем очень вкусную еду, готовлю разные вещи, блины или пельмени.

Смешно, что во мне сочетаются обе культуры, но когда я дома, то чувствую себя по-настоящему русской.