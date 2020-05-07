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Мария Шарапова: «Давно была готова к завершению карьеры»

11:11
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Россиянка Мария Шарапова рассказала о своем решении завершить карьеру. Она объявила об этом в феврале текущего года.

— В последние годы я очень упрямо относилась к своему организму: были проблемы, потому что я продолжала думать, что справлюсь со всем и буду чувствовать себя лучше, — приводит слова Шараповой gotennis. — А теперь я чувствую лишь облегчение: мне больше не придётся подвергать своё тело таким испытаниям.

Отец спросил меня: «Хочешь поехать поиграть на закрытом корте? Я закричала: «Нет, ни за что!» Недавно я пошла покрутить педали на велотренажёре, а пульс поднялся до 172. Тогда я задумалась: «Зачем я это делаю?»

Давно была готова к завершению карьеры, но я создала хороший фундамент для этого. И даже так всё получилось не таким, как мне хотелось.

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