Саккари: «Сейчас противостоять Соболенко будет тяжело, она очень уверена в себе»

Греческая теннисистка Мария Саккари прокомментировала то, что ее следующая соперница Арина Соболенко в этом сезоне выиграла Australian Open.

«Это должно было случиться. Она давно стучалась в эту дверь. Сколько она уже входит в топ-10? Года четыре? Ей 25 лет, она входит в топ-20 лет с 20, завоевала много крупных титулов. Знаю, у нее были сложности на траве, но она с ними справилась. Она невероятная теннисистка. Когда она завоевала «Шлем», я за нее порадовалась», — приводит слова Саккари пресс-служба WTA.

Саккари и Соболенко встретятся в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе.

«Сейчас противостоять ей будет тяжело, она очень уверена в себе. Комментаторы говорили, что до сегодняшнего матча она провела лишь девять розыгрышей длиннее девяти ударов. У нее очень мощные удары. Будет очень сложно. Я не жду победы, как на Итоговом, это уже совсем другая теннисистка. Хочу просто улучшить свою игру хотя бы на 1 процент», — сказала Саккари.