16:39 | Теннис — WTA

Мария обыграла Томлянович и вышла в полуфинал турнира в Ноттингеме

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Немецкая теннисистка Татьяна Мария в четвертьфинале турнира в Ноттингеме в двух сетах обыграла представительницу Австралии Айлу Томлянович – 6:3, 7:6 (9:7).

В полуфинале немка сыграет с победительницей противостояния Кристина Младенович (Франция) – Донна Векич (Хорватия).

Ноттингем (Великобритания)

Турнир WTA Nature Valley Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Татьяна Мария (Германия, 9) – Айла Томлянович (Австралия, 6) – 6:3, 7:6 (9:7)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/nottingham/2019/

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