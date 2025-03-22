Калинская и Макналли прошли во второй круг парного турнира WTA в Майами

Российская теннисистка Анна Калинская и американка Кэти Макналли вышли во второй круг парного турнира WTA в Майами.

В первом круге спортсменки победили пару Мария Боузкова/Бетани Маттек-Сандс — 6:2, 6:2.

Матч длился 1 час и 8 минут. Калинская и Макналли сделали 2 эйса, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 6 из 13 брейк-пойнтов. У Боузковой и Маттек-Сандс ни одного эйса, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.

Во втором круге Калинская и Макналли встретятся с парой Катержина Синякова/Тэйлор Таунсенд (Чехия/США, 1).

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Анна Калинская/Кэтрин Макнелли (Россия/США) — Мария Боузкова/Бетани Маттек-Сэндз (Чехия/США) — 6:2, 6:2