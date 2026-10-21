Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
WTA
Мария Боузкова — Анастасия Захарова: результат матча второго круга турнира в Нинбо 21 октября 2026

Захарова проиграла чешке Боузковой во втором круге турнира в Нинбо

Сергей Ярошенко

Российская тенниситка Анастасия Захарова проиграла чешке Марии Боузковой во втором круге турнира в Нинбо — 5:7, 2:6.

Встреча продлилась 1 час 55 минут.

Захарова 1 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 5. На счету ее соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13.

В четвертьфинале 28-летняя представительница Чехии сыграет с победительницей матча Сорана Кырстя (Румыния) — Сара Бейлек (Чехия).

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Анастасия Захарова (теннис)
Читайте также
«Нервно стоит». Нужен ли «Спартаку» Максименко в воротах в дерби с ЦСКА
Петр Ян — Мераб Двалишвили: история противостояния перед третьим боем на UFC 333
«Леброн должен извиниться перед великими американскими воинами». Трамп набросился на суперзвезду НБА
Популярное видео
«Волейбол. Наши чемпионы» | Юрий Панченко
«Волейбол. Наши чемпионы» | Юрий Панченко
«Лиллестрем» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Лиллестрем» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Борнмут» — «Милан»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Борнмут» — «Милан»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Викинг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Викинг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — ЛАСК: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — ЛАСК: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ланс»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ланс»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Манчестер Юнайтед»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Манчестер Юнайтед»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Барселона»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Барселона»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — АЕК: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — АЕК: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Россиянка Александрова одержала победу в первом круге турнира в Нинбо

Свентек быстрее всех в истории WTA-1000 одержала 150 побед
Новости
RSS RSS
Все новости