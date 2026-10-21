Захарова проиграла чешке Боузковой во втором круге турнира в Нинбо

Российская тенниситка Анастасия Захарова проиграла чешке Марии Боузковой во втором круге турнира в Нинбо — 5:7, 2:6.

Встреча продлилась 1 час 55 минут.

Захарова 1 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 5. На счету ее соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13.

В четвертьфинале 28-летняя представительница Чехии сыграет с победительницей матча Сорана Кырстя (Румыния) — Сара Бейлек (Чехия).

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