27 сентября, 08:35

Калинская вылетела во втором круге «тысячника» в Пекине

Сергей Ярошенко
Анна Калинская.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Анна Калинская проиграла колумбийке Камиле Осорио во втором круге турнира в Пекине — 1:6, 6:4, 4:6.

Матч продлился 2 часа 15 минут.

На счету Калинской 1 подача навылет, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 13. Ее соперница сделала 8 эйсов, допустила 7 «двойных» и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12.

В следующем круге 23-летняя Осорио сыграет с победительницей матча Ига Свентек (Польща) — Юэ Юань (Китай).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Камила Осорио (Колумбия) — Анна Калинская (Россия, 28) — 6:1, 4:6, 6:4

Теннис
Анна Калинская
