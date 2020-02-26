Мама Шараповой: «Я знаю, сколько ты работала над статьей. Она читается на одном дыхании»
21:55
Мама российской теннисистки Марии Шараповой Елена Петровна осталась довольна сочинением дочери, которое спортсменка посвятила завершению карьеры.
— Ты очень хорошо написала. Я знаю, сколько ты работала над статьей, и читается легко, на одном дыхании, — поделилась Шарапова словами мамы в Instagram.
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