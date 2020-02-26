Мама Шараповой: «Я знаю, сколько ты работала над статьей. Она читается на одном дыхании».

Мама российской теннисистки Марии Шараповой Елена Петровна осталась довольна сочинением дочери, которое спортсменка посвятила завершению карьеры.

— Ты очень хорошо написала. Я знаю, сколько ты работала над статьей, и читается легко, на одном дыхании, — поделилась Шарапова словами мамы в Instagram.

«Теннис дал мне жизнь». Полное заявление Шараповой об окончании карьеры