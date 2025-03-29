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Мама Касаткиной — о смене спортивного гражданства теннисистки: «Дарья — взрослый человек, уважаем ее решения»

Даниил Аршавский

Татьяна Тимковская, мать российской теннисистки Дарьи Касаткиной, прокомментировала решение дочери сменить спортивное гражданство на австралийское.

Ранее 27-летняя россиянка заявила, что теперь на турнирах будет представлять Австралию.

«Общаемся ежедневно, встречаемся по мере возможности. Дарья взрослый и здравомыслящий человек, мы принимаем и уважаем ее решения. В наших отношениях это ничего не меняет», — цитирует Тимковскую Odds.ru.

Касаткина на данный момент занимает 12-е место в рейтинге WTA (3061 очко). За свою карьеру она выиграла 9 турниров WTA (8 в одиночном разряде). В 2022 году ей присвоили звание заслуженного мастера спорта России.

Дарья Касаткина.Касаткина больше не будет представлять Россию. Возможно, так лучше для всех
Источник: Odds.ru
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Теннис
Дарья Касаткина
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