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Сегодня, 15:00

Мама Андрея Рублева поспособствовала образованию одной из самых успешных пар 2024 года

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российская теннисистка Ирина Хромачева рассказала в интервью «СЭ», как образовался ее дуэт с Анной Данилиной, представляющей Казахстан.

Хромачева выиграла в 2024 году шесть титулов, в том числе «тысячник» в Ухане. WTA включила ее и Данилину в список номинантов лучших пар сезона.

— Насколько большим было ваше удовлетворение после проведенного сезона?

— Конечно, я очень рада закончить сезон в топ-20 парного рейтинга. Но еще больше рада тому, что нашла постоянного партнера, с кем чувствую себя комфортно на корте и вне его.

— Если в предыдущие годы вы выигрывали титулы с разными партнершами, то сейчас большинство из них добыты в паре с Анной Данилиной. Как образовался ваш дуэт?

— Нашей совместной с Аней работе поспособствовала Марина Андреевна Марьенко (мама Андрея Рублева, работала также с Анной Курниковой и Дарьей Гавриловой. — Прим. «СЭ»). Она мой первый тренер, а Ане помогает сейчас. Она увидела потенциал у нашей пары и посоветовала нам присмотреться друг к другу. Мы сыграли пару пробных турниров, а после травяного сезона договорились сыграть до конца года.

— Вы с Анной одного возраста и обе москвички. Давно ли знакомы с ней? Как часто в детском возрасте приходилось играть против нее?

— Знакомы мы давно, но я что-то не припомню случая, когда бы мы играли против друг друга.

— Над чем еще нужно работать? Есть моменты в игре и в отношениях друг с другом, к которым приходилось привыкать?

— Работать всегда есть над чем. Но я не буду раскрывать все наши карты. Что касается отношений, мне кажется, если два человека хотят найти общий язык, то это всегда можно сделать. Главное — желание. Я думаю, что мы хорошо понимаем и дополняем друг друга, — сказала Хромачева «СЭ».

Ирина Хромачева. «Цель на новый сезон — Итоговый турнир и один из «Шлемов». Интервью самой титулованной теннисистки 2024 года

Теннис
Андрей Рублев
Ирина Хромачева
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