Сизикова в паре со Столлар вышла во второй круг турнира в Клуж-Напоке
Россиянка Яна Сизикова и представительница Венгрии Фанни Столлар с победы стартовали в парном турнире в Клуж-Напоке.
В матче первого круга спортсменки за 1 час 13 минут обыграли чешский дуэт Джесики Малечковой и Мириам Шкох — 6:3, 6:2.
Следующими соперницами Сизиковой и Столлар будут бельгийка Магали Кемпен и Анна Шишкова из Чехии.
Клуж-Напока (Румыния)
Турнир WTA Transylvania Open
Призовой фонд 275 094 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Яна Сизикова/Фанни Столлар (Россия/Венгрия, 2) — Джесика Малечкова/Мириам Шкох (Чехия) — 6:3, 6:2
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