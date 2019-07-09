Макарова объяснила, почему не играет

Российская теннисистка Екатерина Макарова на своей странице в Instagram рассказала, по какой причине не выходила на корт с конца февраля этого года.

- К сожалению, я пока не могу выступать на турнирах из-за травмы. Но знаете, сейчас в моей жизни новый и не менее интересный период: я восстанавливаюсь, провожу мастер-классы и мне есть, чем вас удивить! - написала теннисистка.

Макарова пропустила турниры в Индиан-Уэллсе, Майами, а также не выступила на Roland Garros и Умблдоне. В последний раз в этом году она выходила на корт в финале турнира в Дубае 23 февраля. Там в паре с чешкой Люси Градецка Макарова проиграла в парном разряде Си Сувэй из Тайвани и чешке Барборе Стрыцовой.