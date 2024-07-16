Россиянка Макарова одержала победу в первом круге турнира в Будапеште

Российская теннисистка Екатерина Макарова обыграла Тимю Бабош из Венгрии в матче первого круга турнира в Будапеште. Она отдала сопернице только 4 гейма — 6:3, 6:1.

Встреча длилась 1 час 20 минут. Макарова ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Бабош ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

Следующей соперницей Макаровой станет либо ее соотечественница Диана Шнайдер, либо еще одна венгерская теннисистка — Фанни Штоллар.

Будапешт (Венгрия)

Турнир WTA Hungarian Grand Prix

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Екатерина Макарова (Россия, Q) — Тимеа Бабош (Венгрия, WC) — 6:3, 6:1