Кудерметова уступила Фрех в первом круге Australian Open

Российская теннисистка Полина Кудерметова в двух сетах проиграла представительнице Польши Магдалене Фрех со счетом 4:6, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 19 минут. Польская теннисистка трижды подала навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 8. На счету Кудерметовой 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнтов из 7.

В следующем круге первенства Фрех встретится с еще одной россиянкой Анной Блинковой.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Магдалена Фрех (Польша, 23) — Полина Кудерметова (Россия, Q) — 6:4, 6:4

Лаура Зигемунд (Германия) — Хэйли Баптист (США) — 4:6, 7:5, 6:4

Элина Свитолина (Украина, 28) — Сорана Кирстя (Румыния) — 6:4, 6:4

Коко Гауфф (США, 3) — София Кенин (США) — 6:3, 6:3

Айла Томлянович (Австралия, WC) — Эшлин Крюгер (США) — 6:4, 4:6, 6:4