Александрова не сумела выйти в третий круг турнира в Майами
Российская теннисистка Екатерина Александрова уступила Магде Линетт во втором круге турнира в Майами — 6:7 (5:7), 2:6.
Игра продолжалась 1 час 37 минут.
В следующем круге Линетт встретится с победительницей пары Линда Фрухвиртова (Чехия, Q) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 16).
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Магда Линетт (Польша) — Екатерина Александрова (Россия, 18) — 7:6 (7:5), 6:2
