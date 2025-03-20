Теннис
20 марта, 23:30

Александрова не сумела выйти в третий круг турнира в Майами

Игнат Заздравин
Корреспондент
Екатерина Александрова.
Фото Reuters

Российская теннисистка Екатерина Александрова уступила Магде Линетт во втором круге турнира в Майами — 6:7 (5:7), 2:6.

Игра продолжалась 1 час 37 минут.

В следующем круге Линетт встретится с победительницей пары Линда Фрухвиртова (Чехия, Q) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 16).

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Магда Линетт (Польша) — Екатерина Александрова (Россия, 18) — 7:6 (7:5), 6:2

  • Иван Л.

    За старое взялапсь, может же играть... но не может

    20.03.2025

  • hant64

    Александрова опять вспомнила прошлый год, и взялась за старое - вылетать везде в первом-втором кругах. А ведь начало года было такое многообещающее. Похоже, случился временный всплеск на фоне начала работы с новым тренером. А дальше - всё как обычно в последние сезоны.

    20.03.2025

