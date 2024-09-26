Стала известна соперница Мирры Андреевой во втором круге турнира в Пекине
Румынская теннисистка Ирина-Камелия Бегу победила китаянку Ма Есинь в первом круге турнира в Пекине.
Встреча длилась 1 час 54 минуты и завершилась со счетом 1:6, 6:4, 6:1 в пользу румынки.
В следующем раунде Бегу сыграет против россиянки Мирры Андреевой, получившей 17-й номер посева.
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — Ма Есинь (Китай, WC) — 1:6, 6:4, 6:1
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