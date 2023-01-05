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Сегодня, 18:30

Теннисистка Самсонова: «В следующем сезоне хотелось бы играть более стабильно»

Виталий Косик
Корреспондент
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Российская теннисистка Людмила Самсонова заявила, что хотела бы показать более стабильную игру в 2023 году.

«В следующем сезоне хотелось бы играть более стабильно, это одна из моих целей. Также я надеюсь, что в следующем году я буду лучше играть на грунтовых кортах, так как я выросла на этих полях. Мне очень нравится Открытый чемпионат Франции, хотя в последнее время я играла на нем неважно», — приводит слова Самсоновой ТАСС.

24-летняя россиянка занимает 20-е место в рейтинге WTA, на ее счету четыре титула под эгидой организации, три из которых она выиграла в 2022 году.

Лучшим результатом Самсоновой в турнирах «Большого шлема» является выход в четвертый круг Уимблдона-2021 и Открытого чемпионата США 2022 года.

Источник: https://tass.ru/sport/16745713
Теннис
Людмила Самсонова
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