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Сегодня, 15:49

Самсонова с «баранкой» проиграла украинке Стародубцевой на турнире в Мадриде

Алина Савинова
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Людмила Самсонова.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Людмила Самсонова потерпела поражение от украинки Юлии Стародубцевой в третьем круге турнира в Мадриде — 6:2, 6:7 (2:7), 0:6.

Встреча продолжалась 2 часа 34 минуты. Самсонова ни разу не подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 14. На счету ее соперницы 1 эйс, 6 «двойных» и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

Стародубцева в следующем раунде сыграет против еще одной россиянки Мирры Андреевой.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Юлия Стародубцева (Украина, Q) — Людмила Самсонова (Россия, 18) — 2:6, 7:6 (7:2), 6:0

Теннис
Людмила Самсонова
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