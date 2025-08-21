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21 августа 2025, 03:51

Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Кливленде

Евгений Козинов
Корреспондент

Российская теннисистка Людмила Самсонова переиграла китаянку Ван Яфань в матче второго круга турнира в Кливленде — 6:2, 6:4.

Матч длился 1 час 44 минуты. 26-летняя россиянка подала 6 раз навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 0 подач навылет, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт (из 3).

Следующей соперницей Самсоновй будет румынка Сорана Кирстя.

Кливленд (США)
Турнир WTA Tennis in the Land powered by Rocket
Призовой фонд 275 094 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг

Людмила Самсонова (Россия, 1) — Ван Яфань (Китай, Q) — 6:2, 6:4

Источник: Сетка турнира в Кливленде
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Теннис
Людмила Самсонова
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