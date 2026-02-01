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Самсонова с «баранкой» обыграла Кенин на старте турнира в Абу-Даби

Алина Савинова
Людмила Самсонова.
Фото Reuters

Российская теннисистка Людмила Самсонова с победы стартовала на турнире в Абу-Даби.

В матче первого круга 27-летняя спортсменка за 1 час 17 минут победила американку Софию Кенин — 6:4, 6:0.

Самсонова 4 раза подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 9. На счету Кенин ни одного эйса, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

Следующей соперницей россиянки станет либо Джанис Тьен из Индонезии, либо австралийка Майя Джойнт.

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Теннис
Людмила Самсонова
София Кенин
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