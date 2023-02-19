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Сегодня, 18:10

Самсонова о победе над Бадосой: «Очень горжусь тем, что боролась до конца»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российская теннисистка Людмила Самсонова прокомментировал победу над Паулой Бадосой в первом круге турнира WTA 1000 в Дубае.

«Играть против Паулы всегда тяжело. Она делает невероятные вещи на корте, поэтому я очень горжусь тем, что боролась до конца. Я думаю, что я расту от матча к матчу, день за днем. Я знаю, что это долгий путь, и я надеюсь продолжать в том же духе», — приводит слова Самсоновой сайт WTA.

Во втором круге турнира 24-летняя россиянка сыграет с Чжэн Циньвэнь из Китая.

Теннис
Людмила Самсонова
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