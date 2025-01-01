Полина Кудерметова победила Самсонову во втором круге турнира в Брисбене

Россиянка Полина Кудерметова победил соотечественницу Людмилу Самсонову во втором круге турнира серии WTA 500 в Брисбене — 6:7 (7:9), 6:3, 6:2.

Матч длился 2 часа 15 минут. Кудерметова сделала за игру 5 эйсов, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов. У Самсоновой — 4 эйса, 6 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 8.

107-я ракета мира в третьем круге встретится с победительницей матча Пейтон Стирнс (США) — Дарья Касаткина (Россия).