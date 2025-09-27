Самсонова потерпела поражение от Буассон во втором круге турнира в Пекине
Российская теннисистка Людмила Самсонова завершила выступление на турнире в Пекине в одиночном разряде.
В матче второго круга 26-летняя спортсменка проиграла француженке Лоис Буассон со счетом 3:6, 4:6. Встреча длилась 1 час 23 минуты.
За игру Самсонова 2 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 2. На счету Буассон 4 эйса, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 6. В следующем круге она сыграет против американки Эммы Наварро.
Ранее Самсонова в дуэте с Николь Меличар из США вышла во второй круг парного турнира в Пекине.
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Лоис Буассон (Франция) — Людмила Самсонова (Россия, 19) — 6:3, 6:4
