27 сентября, 09:52

Самсонова потерпела поражение от Буассон во втором круге турнира в Пекине

Алина Савинова
Людмила Самсонова.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Людмила Самсонова завершила выступление на турнире в Пекине в одиночном разряде.

В матче второго круга 26-летняя спортсменка проиграла француженке Лоис Буассон со счетом 3:6, 4:6. Встреча длилась 1 час 23 минуты.

За игру Самсонова 2 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 2. На счету Буассон 4 эйса, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 6. В следующем круге она сыграет против американки Эммы Наварро.

Ранее Самсонова в дуэте с Николь Меличар из США вышла во второй круг парного турнира в Пекине.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Лоис Буассон (Франция) — Людмила Самсонова (Россия, 19) — 6:3, 6:4

  • Oleg Smirnov

    Потапова, прошла в 3 круг... Кудерметова старшая уже там...

    27.09.2025

  • 678ugu

    Не смогла Людмила совладать с французским трансгендером. Не шмогла!

    27.09.2025

  • a.babian2010

    Позор нашим .Сечнными проигрывают свои первые матчи.Уровень ответственности ниже плинтуса.Даже за бабки не хотят утруждаться.

    27.09.2025

  • емен

    все девки слились , кроме Мирры.

    27.09.2025

  • Venco

    Убогую всякий обидит. Буассон не виновата.

    27.09.2025

  • nikola mozaev

    В очередной раз Буассон стала непреодолимым препятствием для наших девушек. В Париже француженка остановила Мирру, а сегодня зачехлила Самсонова.

    27.09.2025

    • Хромачева и Сутджиади уступили дуэту Эррани/Паолини на старте парного турнира в Пекине

    Шнайдер не смогла выйти в третий круг «тысячника» в Пекине

