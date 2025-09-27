Самсонова потерпела поражение от Буассон во втором круге турнира в Пекине

Российская теннисистка Людмила Самсонова завершила выступление на турнире в Пекине в одиночном разряде.

В матче второго круга 26-летняя спортсменка проиграла француженке Лоис Буассон со счетом 3:6, 4:6. Встреча длилась 1 час 23 минуты.

За игру Самсонова 2 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 2. На счету Буассон 4 эйса, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 6. В следующем круге она сыграет против американки Эммы Наварро.

Ранее Самсонова в дуэте с Николь Меличар из США вышла во второй круг парного турнира в Пекине.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Лоис Буассон (Франция) — Людмила Самсонова (Россия, 19) — 6:3, 6:4