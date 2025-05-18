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18 мая 2025, 16:28

Самсонова победила Носкову на старте турнире в Страсбурге

Российская теннисистка Людмила Самсонова в матче первого круга на турнире WTA в Страсбурге в двух сетах обыграла Линду Носкову из Чехии — 6:1, 7:5.

Во втором круге россиянка встретится с победительницей встречи Диан Парри (Франция, WC) — Лейла Фернандес (Канада)

Страсбург (Франция)

Турнир WTA Internationaux de Strasbourg

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Людмила Самсонова (Россия, 8) — Линда Носкова (Чехия) — 6:1, 7:5

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/strasbourg/2025/
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Людмила Самсонова
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