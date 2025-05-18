Самсонова победила Носкову на старте турнире в Страсбурге
Российская теннисистка Людмила Самсонова в матче первого круга на турнире WTA в Страсбурге в двух сетах обыграла Линду Носкову из Чехии — 6:1, 7:5.
Во втором круге россиянка встретится с победительницей встречи Диан Парри (Франция, WC) — Лейла Фернандес (Канада)
Страсбург (Франция)
Турнир WTA Internationaux de Strasbourg
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Людмила Самсонова (Россия, 8) — Линда Носкова (Чехия) — 6:1, 7:5
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