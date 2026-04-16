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Самсонова проиграла Гауфф в 1/8 финала турнира в Штутгарте

Сергей Ярошенко
Людмила Самсонова.
Фото Reuters

Российская теннисистка Людмила Самсонова проиграла третьей ракетке мира американке Коко Гауфф во втором круге турнира в Штутгарте — 5:7, 1:6.

Встреча продлилась 1 час 37 минут.

Самсонова 1 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 6. На счету Гауфф 7 эйсов, 5 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12.

В четвертьфинале турнира 22-летняя Гауфф встретится с представительницей Чехии Каролиной Муховой.

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 1 206 446 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Коко Гауфф (США, 2) — Людмила Самсонова (Россия) — 7:5, 6:1

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Теннис
Кори Гауфф
Людмила Самсонова
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