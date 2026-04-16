Самсонова проиграла Гауфф в 1/8 финала турнира в Штутгарте
Российская теннисистка Людмила Самсонова проиграла третьей ракетке мира американке Коко Гауфф во втором круге турнира в Штутгарте — 5:7, 1:6.
Встреча продлилась 1 час 37 минут.
Самсонова 1 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 6. На счету Гауфф 7 эйсов, 5 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12.
В четвертьфинале турнира 22-летняя Гауфф встретится с представительницей Чехии Каролиной Муховой.
Штутгарт (Германия)
Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix
Призовой фонд 1 206 446 долларов
Закрытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Коко Гауфф (США, 2) — Людмила Самсонова (Россия) — 7:5, 6:1
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