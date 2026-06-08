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Сегодня, 22:50

Самсонова проиграла 160-й ракетке мира Дарт в первом круге турнира в Лондоне

Руслан Минаев
Людмила Самсонова.
Фото AFP

Россиянка Людмила Самсонова уступила британке Хэрриет Дарт в первом круге турнира WTA 500 в Лондоне — 7:5, 4:6, 3:6. Матч длился 2 часа 48 минут.

35-я ракетка мира Самсонова за игру сделала 2 эйса, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. У 160-й ракетки мира Дарт — 4 эйса, 6 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 22.

Дарт сыграет во втором круге со швейцаркой Белиндой Бенчич.

Лондон (Великобритания)

Турнир WTA The HSBC Championships

Призовой фонд 1 206 446 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Хэрриет Дарт (Великобритания, WC) — Людмила Самсонова (Россия) — 5:7, 6:4, 6:3

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Людмила Самсонова
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