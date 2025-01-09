Самсонова вышла в полуфинал турнира в Аделаиде

Российская теннисистка Людмила Самсонова переиграла американку Эмму Наварро в четвертьфинале турнира в Аделаиде — 6:4, 6:4.

Матч продолжался 1 час 21 минуту. 26-летняя россиянка подала 2 раза навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 3 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнтов (из 5).

В полуфинале Самсонова сыграет с победителем матча Дарья Касаткина (Россия) — Мэдисон Кис (США).

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Людмила Самсонова (Россия) — Эмма Наварро (США, 2) — 6:4, 6:4