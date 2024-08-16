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Сегодня, 21:24

Самсонова победила Аванесян и вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати

Руслан Минаев
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Людмила Самсонова.
Фото Global Look Press

Россиянка Людмила Самсонова победила армянку Элину Аванесян в третьем круге турнира серии WTA 1000 в Цинциннати — 4:6, 6:0, 6:3.

Матч длился 2 часа 2 минуты. Самсонова за игру сделала 2 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов. У Аванесян — 1 эйс, 2 двойные ошибки и 2 из 4 реализованных брейк-пойнта.

Самсонова вышла в четвертьфинал и встретится с победительницей матча Арина Соболенко (Белоруссия) — Элина Свитолина (Украина).

Теннис
Людмила Самсонова
Элина Аванесян
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Свентек вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати
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