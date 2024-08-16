Самсонова победила Аванесян и вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати

Россиянка Людмила Самсонова победила армянку Элину Аванесян в третьем круге турнира серии WTA 1000 в Цинциннати — 4:6, 6:0, 6:3.

Матч длился 2 часа 2 минуты. Самсонова за игру сделала 2 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов. У Аванесян — 1 эйс, 2 двойные ошибки и 2 из 4 реализованных брейк-пойнта.

Самсонова вышла в четвертьфинал и встретится с победительницей матча Арина Соболенко (Белоруссия) — Элина Свитолина (Украина).