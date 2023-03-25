Самсонова проиграла Циньвэнь в 1/16 финала турнира в Майами

Российская теннисистка Людмила Самсонова проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь в 1/16 финала турнира WTA в Майами (США) — 7:5, 6:7 (5:7), 3:6.

Матч продолжался 3 часа 8 минут.

На счету россиянки 5 эйсов, 9 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 9. У китаянки — 18 эйсов, 6 двойных ошибок и 4 реализованных брейка из 12.

В 1/8 финала Циньвэнь сыграет с победителем в паре Анастасия Потапова (Россия) — Кори Гауфф (США).

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Чжэн Циньвэнь (Китай, 23) — Людмила Самсонова (Россия, 12) — 5:7, 7:6 (7:5), 6:3

Елена Остапенко (Латвия, 24) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 13) — 6:2, 4:6, 6:3