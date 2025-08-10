Калинская и Кирстя не сумели выйти во второй круг парного турнира в Цинциннати
Российская теннисистка Анна Калинская и румынка Сорана Кирстя уступили дуэту Людмила Киченок/Эллен Перес (Украина/Австралия) в первом круге турнира в Цинциннати в парном разряде — 5:7, 5:7.
Игра продолжалась 1 час 37 минут.
Во втором круге Киченок и Перес сыграют с парой Хэйли Баптист/Джессика Пегула (США).
Цинциннати (США)
Турнир WTA Cincinnati Open
Призовой фонд 5 152 599 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Людмила Киченок/Эллен Перес (Украина/Австралия, 6) — Сорана Кирстя/Анна Калинская (Румыния/Россия) — 7:5, 7:5
