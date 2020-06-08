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«Люди рвутся ехать жить за границу, а там хуже». Кузнецова — о деградации общества

11:37
Светлана Кузнецова. Фото AFP
Светлана Кузнецова. Фото AFP
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Российская теннисистка Светлана Кузнецова рассказала о том, как влияет на людей переезд в другую страну. И подчеркнула, что не любит, когда говорят, что в России плохо, а за рубежом хорошо.

— Я не люблю, когда начинают: «Там так все хорошо, а вот у нас...» Это неправда, — заявила Кузнецова в прямом эфире в Instagram Марии Командной. — Люди, которые рвутся ехать жить за границу, думают, что там так все хорошо, а там хуже. И на самом деле эти люди потом останавливаются в развитии, когда приезжают.

В той же Америке на Брайтон-Бич люди говорят: «Я из Рашки приехал, я не спикаю по-английски». Идет какая-то деградация.

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