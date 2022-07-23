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Сегодня, 23:22

Лючия Бронцетти стала первой финалисткой турнира в Палермо

Иван Шитик
Корреспондент
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Итальянца Лючия Бронцетти стала первой финалисткой теннисного турнира в Палермо. В полуфинале она в трех сетах справилась с соотечественницей Ясминой Паолини — 0:6, 6:3, 6:3.

Вторая финалистка турнира определится в паре Сара Соррибес Тормо (Испания) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния).

Палермо (Италия)

Турнир WTA 33rd Palermo Ladies Open

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Лючия Бронцетти (Италия) — Ясмин Паолини (Италия) — 0:6, 6:3, 6:3

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